Historiquement, l'aviation est un terrain d'application majeur pour Thales, où son IA optimise les trajectoires de vol, pour réduire l'empreinte carbone. Les premiers tests montrent d'ailleurs de prometteurs résultats, avec une réduction possible de 50% des traînées de condensation, qui sont responsables d'une part importante de l'effet de serre lié au transport aérien. Ses algorithmes permettent aussi un contrôle plus fiable et efficace de l'identité des passagers dans les aéroports, pour justement lutter contre la fraude à l'identité. On peut aussi étendre son expertise aux satellites et aux drones.