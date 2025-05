L'intelligence artificielle n'a pas fini de révolutionner la surveillance des satellites, comme Eviden nous le prouve avec SkyMon NG, son système dévoilé lundi 26 mai. De plus en plus encombré, l'espace devient complexe à gérer. Les satellites modernes jonglent avec des faisceaux multiples et se reconfigurent en permanence, ce qui rend leur surveillance particulièrement délicate. Eviden, la branche technologique du groupe Atos, vient de lever le voile sur sa réponse à ces nouveaux enjeux spatiaux.