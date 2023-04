Une photo HD de votre satellite en orbite ? Maxar en a peut-être déjà une !

Car bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'un satellite d'observation spécialisé prend en photo un de ses congénères en orbite. Cela requiert des capacités de suivi très évoluées, une optique capable de réglages très dynamiques et une sensibilité importante des capteurs (sans oublier une gestion du cache, le Soleil lui, ne pardonne pas la mauvaise manœuvre)… Mais c'est possible pour plusieurs grandes agences depuis les années 90. On se souviendra que les satellites espions américains exerçaient leurs capacités en prenant des clichés des navettes de la NASA. Pour autant, ces capacités sont aujourd'hui amplement réservées aux États et encore, un minuscule échantillon des puissances spatiales (la France en fait partie, il est possible que les satellites espions CSO disposent de cet outil). Avec Worldview-3, qui est l'un des satellites commerciaux d'observation de la Terre les plus performants au monde, mais aussi avec ses futures unités Worldview-Legion, Maxar veut proposer ce service « en orbite » à tous… Ou du moins, à tous ceux dont le partenariat est autorisé.