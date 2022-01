Les satellites Starlink présents sur 20 % des clichés d'observatoires consacrés aux astéroïdes

Pour découvrir les astéroïdes dont l'orbite est proche de la Terre, les observatoires comme le ZTF utilisent des techniques faisant appel à des capteurs très sensibles et des optiques grand-angle. Cela leur permet de couvrir une importante partie du ciel de nuit et de détecter, peut-être, un « point » inconnu qui s'y déplace plus vite qu'une étoile. Comme un astéroïde. Un exercice qui, mécanique orbitale oblige, est plus fructueux quelques heures avant l'aube, ou juste après le crépuscule.

Mais c'est aussi à ces heures-là qu'il est le plus facile de voir des « flares », les reflets du soleil sur les panneaux ou sur la surface des satellites en orbite basse. Le phénomène n'est pas nouveau, une grande partie des amateurs d'observation astronomique connaissent les fameux reflets des satellites Iridium dans les années 2000. Sur les images des télescopes, ils se traduisent par une ligne lumineuse qui traverse l'image. Sauf que nous sommes entrés depuis peu dans l'ère des super et des mégaconstellations qui utilisent ou vont utiliser entre quelques centaines et une dizaine de milliers de satellites.