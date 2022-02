La démonstration d’ELSA-D, capable de capturer un autre satellite, tourne court

Si l’entreprise Astroscale, basée au Japon, est encore relativement inexpérimentée, elle est considérée comme l’un des futurs acteurs d’un business en pleine éclosion, celui de la gestion des débris en orbite. Il faut dire que ce qui n’était alors qu’une start-up travaille sur le sujet depuis 2015. Initialement, son concept reposait sur un satellite qui vient se coller à sa cible avant de l’entraîner à entrer dans l’atmosphère.

La plateforme ELSA (End of Life Services by Astroscale) est beaucoup plus concrète : il s’agit d’un satellite équipé pour la capture et capable de manœuvrer, pouvant récupérer des satellites équipés d’un « tag », une petite plaque magnétique, pour leur faire changer d’orbite, voire les désorbiter et retourner ensuite à son poste. En guise de démonstration, ELSA-D est en orbite basse depuis le 22 mars 2021, utilisant un petit satellite qu’elle a amené « sur son dos » pour ses essais de capture dans l’espace. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu.