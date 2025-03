Le projet mené par FireTracking, Emerton Data et Axione consiste à installer des caméras sur douze sites stratégiques. Ce déploiement doit assurer la surveillance de 95 % des forêts du département. La mise en place des équipements s'effectue en deux phases : six sites seront équipés entre janvier et juin 2025, puis six autres entre janvier et juin 2026. Cette progression tient compte des contraintes budgétaires et techniques, tout en garantissant une surveillance optimale avant chaque saison estivale.

Axione apporte son expertise en infrastructure pour assurer une connectivité fiable entre les caméras et les pompiers. Ses réseaux à faible latence permettent de transmettre les alertes en temps réel. Emerton Data contribue à l'amélioration des algorithmes de FireTracking afin d'affiner la précision des détections.

Une fois installé, le système sera directement accessible aux pompiers via une interface simplifiée. Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, cette plateforme permet de visualiser les alertes et d'intervenir rapidement. D'après Jean-Simon Chaudier, la formation des pompiers n'a pris que dix minutes, preuve de la facilité d'utilisation du système.

Après l'Indre-et-Loire, FireTracking envisage d'étendre sa solution à d'autres territoires en France et à l'international. Des discussions sont en cours pour une implantation en Australie, en Amérique du Sud, au Canada et aux États-Unis. L'entreprise réfléchit également à adapter son système à d'autres risques naturels, comme les inondations.