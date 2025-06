Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, celle nommée « walk-away lock » (verrou de sécurité) verrouille automatiquement l'ordinateur dès que l'utilisateur s'éloigne, puis le réveille instantanément à son retour via la fonction « wake-on-attention » (éveil-attention). Cette automatisation intelligente élimine les risques d'oubli tout en déclenchant l'authentification Windows Hello sans intervention manuelle. Une sécurité renforcée qui se fait oublier par sa fluidité.