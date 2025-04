nathakzra35

Ce n’est que le début. Pour qu’une entreprise soit pérenne, il faut des investissmeents massifs dans la R&D, mais avec le coût en impot et charge social en France, il est compliqué d’allouer ce montant tout en restant compétitif avec le marché asiatique et américain. C’est pour cette raison qu’ils ont créé le CIR. Mais même avec cela, les entreprises ne peuvent suivre la cadence et se font distancer par les conccurents. La seule solution est de délocaliser vers un pays où la charge (sociale et impôt) est plus basse.

L’autre solution serait d’attirer des investisseurs, mais dans ce cas, c’est compliqué au vu des résultats financiers. L’action à chuté de 50% sur la dernière année avec une baisse du taux de rentabilité de 88%. Seule solution pour sa survie, est de réduire les effectifs, se recentrer sur ce qu’ils savent faire et de générer du bénéfice. Mais avec la gronde qui se passe en France, les idées de taxer toutjours plus les entreprises et les investisseurs, personne ne viendra.