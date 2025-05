Alors que nos objets connectés deviennent toujours plus intelligents, l'innovation se joue désormais à l'échelle microscopique. Le géant franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics vient de frapper fort avec le « LSM6DSV320X ». Dans un boîtier de seulement 3 mm × 2,5 mm, le fabricant a réussi l'exploit d'associer deux accéléromètres et un gyroscope pilotés par une IA embarquée. Une prouesse technique qui ouvre la voie à des appareils plus intelligents et plus réactifs.