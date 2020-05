Sony va intégrer de l'IA dans deux nouveaux capteurs photo

Analyser des images, tout en préservant leur confidentialité

Avec les nouveaux capteurs photo dévoilés par Sony, l'IA apparaît beaucoup plus proche du système de prise de vue. Les IMX500 et IMX501, de 12,3 mégapixels chacun, comprennent en effet une puce intégrant des unités de traitement et une mémoire. Et elle est capable de réaliser des tâches, en ayant recours à l'intelligence artificielle.

Cela représente plusieurs avantages par rapport à un système d'IA externe. Premièrement, le délai nécessaire pour analyser les images se verra raccourci, permettant un traitement en temps réel. Il s'agit également d'un moyen de réduire la consommation d'énergie associée à cet usage. Mais surtout, le fait de ne pas envoyer de données dans le Cloud assure une meilleure confidentialité de ces dernières. Et donc de se conformer davantage aux réglementations telles que le RGPD.