Apple Intelligence, Galaxy AI, Gemini… Les appareils mobiles sont de plus en plus tournés vers l'IA, et les constructeurs de puces doivent suivre la cadence. MediaTek a donc mis le paquet pour son nouveau produit, basé sur une architecture 3 nm, contre 4 nm pour son prédécesseur, le Dimensity 9300. Une spécificité qui le rend 40 % plus économe en énergie. Ainsi, l'entreprise va directement concurrencer l'Apple A18 Pro et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.