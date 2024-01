Le processeur MediaTek Dimensity 9400 conservera une conception atypique et mettra l'accent sur l'IA

Chaque année, les fabricants de smartphones commercialisent leurs derniers jouets pour adultes à la mode. Quelques marques, à l’image d’Apple, dont la dernière réalisation est la série des iPhone 15, comptent sur leurs propres SoC. La version la plus aboutie, l’A17 Pro des 15 Pro et 15 Pro Max, a la particularité d’être la première puce pour smartphones gravée en 3 nm. En effet, les Dimensity 9300 et Snapdragon 8 Gen 3 – ainsi que l’Exynos 2300 qui équipe certains Galaxy S24 – sont restés au 4 nm.