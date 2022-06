Dimensity 9000+ : l’arme de MediaTek pour concurrencer Qualcomm et son Snapdragon 8+ Gen1

Mediatek précise que le Dimensity 9000+ sera lancé au cours du troisième trimestre 2022. Quant à savoir si cette puce sera en mesure de concurrencer Qualcomm et son Snapdragon 8+ Gen1, la réponse est très certainement oui. Le Snapdragon 8 Gen 1 et le MediaTek Dimensity 9000 sont souvent assez proches dans les benchmarks, et bien malin celui qui peut désigner un vainqueur global. Dans tous les cas, ces deux SoC offrent d’excellents niveaux de performance et sont très rarement, pour ne pas dire jamais, pris en défaut pour la majorité des tâches qu’on attend d’eux.