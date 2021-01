MediaTek dévoile ses nouveaux SoC 5G Dimensity 1100 et 1200 gravés en 6 nm

Ces deux puces sont conçues à partir du procédé de gravure en 6 nm du fondeur TSMC. Il s'agit de la plus fine gravure utilisée par MediaTek, le Dimensity 1000 Plus étant basé sur une architecture en 7 nm.

Les Dimensity 1100 et 1200 sont tous deux compatibles 5G mais sans support de la 5G millimétrique (mmWave), encore peu répandue. On retrouve également les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Le Dimensity 1200 est l'option la plus premium des deux. Il est notamment équipé d'un cœur Cortex-A78 cadencé à 3,0 GHz, associé à trois cœurs Cortex-A78 disposant d'une fréquence d'horloge de 2,6 GHz. Le Dimensity 1100 embarque quant à lui quatre cœurs Cortex-A78 à 2,6GHz. Le CPU des deux SoC est ensuite complété par quatre Cortex-A55 à 2,0 GHz.