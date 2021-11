MediaTek s'attaque au haut de gamme avec son Dimensity 9000

Comme le Dimensity 1000+ , le Dimensity 9000 est un CPU octo-core. En revanche, exit les cœurs Cortex A77 et Cortex A55, et place à un trio de cœurs Arm v9 en 1+3+4. Le SoC s’appuie sur un cœur performance Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs à haute efficacité énergétique Cortex-A510 à 1,8 GHz. La puce possède 8 Mo de cache L3 et un imposant SLC de 6 Mo.