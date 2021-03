MediaTek numéro 1 des producteurs de puces pour smartphones en 2020

Mais pourquoi cette soudaine popularité des puces MediaTek, pendant longtemps boudées par les constructeurs ? Les raisons sont multiples. Déjà, avec sa gamme Dimensity, le fondeur a rattrapé un certain retard sur les Snapdragon de Qualcomm en termes de performances. Et avec l'arrivée de la 5G, les constructeurs ont cherché à lancer sur le marché des produits compatibles au rapport qualité-prix agressif, d'où les besoins d'une puce moins chère.

La forte demande de smartphones entrée et milieu de gamme dans les marchés émergents, dont l'Inde notamment, a permis à MediaTek de sortir du lot. Les pénuries qui touchent le monde de la tech, causées entre autres par la situation sanitaire, n'y sont pas étrangères non plus. Et enfin, les sanctions touchant Huawei, qui a très fortement ralenti la production de puces Kirin, a également profité à MediaTek.

Les prévisions pour 2021 sont excellentes pour MediaTek, qui devrait continuer sur sa lancée. Huawei et Honor vont devoir se fournir chez le fondeur, et les autres marques devraient également se tourner plus amplement vers ce fournisseur. Il se murmure d'ailleurs que OnePlus va utiliser un SoC MediaTek pour la première fois sur son OnePlus Nord 2.

Notons que MediaTek est premier en termes d'unités vendues et non de revenus générés. Qualcomm est encore largement leader sur le haut de gamme, où les marges sont plus importantes.