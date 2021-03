Mediatek présente une nouvelle puce dédiée à la TV 4K

Toujours sur le plan technique, la puce s'appuie sur un CPU Cortex-A55 signé ARM et sur une partie GPU Mali-G52. Elle supporte grâce à ce tandem une définition Ultra HD et peut décoder les codec HEVC, VP9 et AV1. La prise en charge des standards audio Dolby Atmos et DTS Virtual X est aussi au menu, au même titre que le support du HDR10+.

« Alors que les appareils intelligents se font plus intelligents et plus diversifiés dans nos foyers, les SmartTV deviennent le nouveau centre de la maison intelligente, les consommateurs profitant des fonctions multimédias de l'IA pour contrôler tous leurs appareils directement depuis leur téléviseur » a déclaré Alex Chen, cadre de MediaTek en charge du marché TV, dans un communiqué en date du 3 mars.

« Le nouveau MT9638 perpétue notre héritage en tant que premier fournisseur de puces pour téléviseurs intelligents, offrant aux consommateurs des expériences incroyables en matière d'intelligence artificielle, de multimédia, de jeux et de divertissements en 4K de qualité cinématographique ».