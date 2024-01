Les performances du processeur Snapdragon 8 Gen 4 se dévoilent sur la toile, et elles sont prometteuses !

Même si ces excellentes performances indiquent que la concurrence entre les smartphones Android et ceux d'Apple, équipés de la série A, sera de plus en plus féroce ; quelques questions demeurent en suspens. Les scores très élevés en multi-core sur Geekbench ne font pas mention de la consommation électrique qui a permis de les atteindre.

Une autre zone d'ombre concerne le benchmark effectué sur AnTuTu. En effet, dans les résultats donnés par ce dernier, c'était le nom de code « Lahaina » qui était mentionné. Ce nom de code correspond normalement au Snapdragon 888 et non au Snapdragon 8 Gen 4, baptisé « Pakala ». Il est donc fortement possible que ces scores aient été arrangés, voire falsifiés. La prudence doit être de ce fait de mise quant à la véracité de ces résultats.