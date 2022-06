Censée défier Apple mais sur PC, la nouvelle puce Qualcomm est plus lente que le M2... et que le M1

On le sait, Qualcomm et ses ingénieurs (dont certains sont d'anciens cadres d'Apple, issus du rachat de Nuvia en 2021) travaillent depuis des mois pour mettre au point une puce capable de renverser la vapeur sur le secteur des processeurs ARM pour ordinateurs portables et fixes. Un premier indice émanant du futur SoC Snapdragon 8cx Gen 3 démontre qu'il n'est pas, pour sa part, à la hauteur de l'enjeu.