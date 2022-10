Selon les premiers benchmarks, le prochain SoC MediaTek va envoyer du lourd

Les résultats du CPU sont moins impressionnants et culminent à 273 413. On peut pourtant s'attendre à des performances plus élevées, puisque Digital Chat Station affirme que le processeur du Dimensity 9200 est fondé sur le cœur Cortex-X3, contre un Cortex-X2 sur ses prédécesseurs.

Les raisons de ce score en deçà des attentes peuvent être multiples. On peut penser que MediaTek doit encore effectuer des ajustements d'optimisation pour exploiter au mieux le Cortex-X3 par exemple. On ne sait également pas quel genre d'appareil a été utilisé pour effectuer le benchmark, les limitations peuvent aussi venir de là. De plus, GSMArena remarque que la température de la puce durant le test semble indiquer que celle-ci n'a pas vraiment été mise à rude épreuve et qu'elle pourrait en avoir davantage dans le ventre.

Le Dimensity 9200, si c'est bien son nom, pourrait être officialisé aux alentours du mois de novembre, proche de l'annonce du Snapdragon 8 Gen 2 (le 15 novembre). Les premiers smartphones équipés du SoC devraient être commercialisés au premier trimestre 2022.