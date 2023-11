MediaTek Dimensity 9300 : un nouveau SoC surpuissant avec... uniquement des cœurs performants

« Le Dimensity 9300 est la puce phare la plus puissante de MediaTek à ce jour, apportant une énorme augmentation de la puissance de calcul brut aux smartphones phares grâce à notre conception révolutionnaire All Big Core ».

« Cette architecture unique, combinée à notre unité de traitement d'IA sur puce améliorée, inaugurera une nouvelle ère d'applications d'IA générative alors que les développeurs repousseront les limites avec les capacités informatiques d'IA de pointe et d'IA hybride ».

Premier point à noter, la conception « All Big Core » évoquée par Joe Chen et qui va à l'encontre des habitudes sur les SoC pour smartphones : jusqu'à présent, les SoC associaient des cœurs puissants, mais gourmands (big core) à des cœurs sobres pour des tâches moins énergivores (little core).

Le Dimensity 9300 revient sur cette habitude et ne proposera donc que des cœurs performants. MediaTek fait toutefois très rapidement une distinction entre les quatre cœurs Cortex-X4 cadencés à 3,25 GHz (x1) et 2,85 GHz (x3), et les quatre cœurs Cortex-A720 cadencés à 2 GHz.