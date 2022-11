Wi-Fi 7 et ray tracing : cette nouvelle puce peut-elle bousculer Google, Apple et les autres ?

Mais c'est surtout au niveau du GPU que le Dimensity 9200 se distingue. Il embarque le nouvel Immortalis-G715 d'ARM, qui prend en charge le ray tracing, 32 % plus rapide et 41 % moins consommateur que le Dimensity 9000, selon MediaTek.

Le Dimensity 9200 supporte la 5G millimétrique alors que la plupart des puces se contentent de la 5G sur la bande de fréquences des 6 GHz. Son processeur de traitement d'image Imagiq 890 promet des photos plus lumineuses et détaillées, et la puce est compatible avec la technologie de stockage UFS 4.0, la RAM LPDDR5X et l'audio 24 bits/192KHz.

MediaTek n'est plus seulement un fabricant de SoC entrée et milieu de gamme, il est en train de s'imposer comme une valeur sûre du segment premium. De quoi pousser Qualcomm, Samsung, Google et Apple dans leurs retranchements ?