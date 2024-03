L'Apple A18 Pro trop chiche sur les perfs ? La puce des iPhone 16 Pro pourrait décevoir

Dans le détail, on apprend que l'A18 Pro ne serait ainsi pas en mesure de développer beaucoup plus que 8 100 points en multi-core sur Geekbench 6. Ce score ferait le bonheur aussi bien de Qualcomm que de MediaTek, du moins s'il se confirme. Les deux concurrents d'Apple seraient en effet capables de faire beaucoup mieux avec leurs puces de nouvelle génération respectives, attendues en fin d'année, et qui équiperont une majorité de smartphones Android haut de gamme en 2025.

De précédentes fuites laissent en effet entendre que le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm et le Dimensity 9400 de MediaTek seraient l'un comme l'autre capable de dépasser les 10 000 points sur le même benchmark, et en multi-core. De quoi placer le processeur d'Apple en bon dernier sur ce terrain.