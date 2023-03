Demanderez-vous bientôt à votre dentiste de vous installer des "iTeeth" pour analyser votre salive ?

« Le BG27 est extraordinaire parce qu'il est suffisamment petit pour que nous puissions développer un capteur IoT plus petit qu'une dent, la consommation d'énergie est suffisamment faible pour que l'autonomie de la batterie ne soit plus une contrainte du produit, il a suffisamment de mémoire pour stocker une application firmware sophistiquée, il nous permet d'effectuer l'analyse de données nécessaire pour obtenir des informations pertinentes à partir de ce que nous surveillons, et il dispose de tous les périphériques dont nous avons besoin pour nous interfacer avec nos capteurs », a déclaré Noah Hill, cofondateur et directeur technique de Lura Health.