Lorsqu'un individu pénètre dans une pièce, cela provoque des interférences sur le réseau 2,4 GHz généralement utilisé par les objets connectés au routeur de la maison. Il faut néanmoins au moins trois appareils compatibles dans une même zone pour que cela fonctionne précisément.

La société Ivani a développé sa propre technologie, Sensify, utilisant le WNS et fonctionnant sur le réseau Zigbee pour équiper des objets connectés. Cette technologie pourrait être implémentée par les constructeurs via une simple mise à jour logicielle. Le consommateur n'aurait pas à acheter de nouveaux équipements, et pourrait en bénéficier gratuitement. De plus, la détection des personnes interviendrait au niveau local, sans échange de données ou connexion à Internet, garantissant le respect de la vie privée.

Ivani, dans une interview donnée à nos confrères de The Verge, explique travailler depuis plusieurs mois avec les plus grands noms de l'industrie et que le développement est dans sa phase finale. Dans quelques mois, la mise à jour devrait être poussée dans plusieurs millions de foyers, qui pourront définitivement jeter leurs interrupteurs aux oubliettes.