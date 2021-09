WiZ annonce deux lampes de bureau et de nouveaux luminaires Wi-Fi pour toute la maison

En cette rentrée, le constructeur a donc une batterie de nouveaux produits à présenter, à commencer par ses deux lampes de bureau connectées baptisées Hero et Squire.

La lampe connectée Hero adopte un format très rond assez classique de ce que l'on peut déjà trouver sur le marché des luminaires, connectés ou non. Elle peut être programmée pour vous réveiller le matin et se couper progressivement le soir venu afin de vous permettre de tomber plus facilement dans les bras de Morphée. Tactile, elle peut également être contrôlée avec un simple tapotement et passer d'une ambiance plus relaxante à une lumière plus vive en une seconde.