Un nouveau standard pour certifier la sécurité des objets connectés, bonne ou mauvaise idée ?

Pour éviter les fraudes, un code QR permettra « aux consommateurs d'accéder à plus d'informations sur les caractéristiques de sécurité de l'appareil », explique la CSA dans un communiqué de presse. En outre, l'organisation mettra à disposition une base de données contenant les produits qu'elle a certifiés, et la rendra accessible aux services de domotique tels que Google Home, leur permettant d'afficher des informations sur la cybersécurité lors de l'installation d'un nouvel objet connecté.

Chaque produit certifié devra subir une nouvelle batterie de tests au bout de trois ans, afin que la norme PSV corresponde le plus possible aux spécifications actuelles de la CSA. Toutefois, selon Tobin Richardson, directeur général de l'organisation, les entreprises restent gagnantes. Cette certification est en passe d'être reconnue au niveau mondial, ce qui simplifiera la mise en conformité avec les réglementations de plusieurs pays en une seule étape. En effet, il s'agit d'un savant mélange de normes de sécurité établies par différents gouvernements à travers le monde. Et, si seul Singapour l'a officiellement reconnue pour le moment, les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni devraient lui emboîter le pas.