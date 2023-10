Après le Nutri-score, le Cyberscore : comment le lire ? A quoi sert-il vraiment ?

La question de la sécurité des données personnelles est de plus en plus prise au sérieux par les pouvoirs politiques, au niveau français, mais aussi européen, où le Data Act a été mis en place pour garantir cette sécurité. Sur le territoire national, le législateur a voulu doubler cette initiative et accompagner les consommateurs, en mettant en place un sigle de qualité pour savoir à quel point les outils numériques sont sécurisés sur la question. Ce qui a donné naissance au Cyberscore.