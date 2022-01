Après la santé, la CNIL veut accompagner l'innovation dans le domaine de l'éducation numérique

La finance décentralisée a battu des records durant l’année 2021, et pour de nombreuses personnes, la priorité est de sécuriser cet écosystème foisonnant. La société d’audit CertiK a analysé les smart contracts de plus de 1 800 entreprises DeFi et tire sa conclusion la plus importante : les vols de fonds et de données découlent du fait que la blockchain utilise encore des technologies centralisées.