RGPD : la CNIL épingle une ARS au sujet du fichier Contact COVID de l'Assurance Maladie

Enfin, le gendarme des données était invité à se prononcer sur le fichier VACCIN COVID, qui met en œuvre le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la Covid-19. Ce fichier, géré par la Direction générale de la Santé et la Caisse nationale d'Assurance maladie, a été salué par la CNIL, qui apprécie que les données de traitement soient bien chiffrées et que l'accès au téléservice nécessite une authentification forte. L'autorité estime aussi que les patients se voient remettre des informations claires et complètes dans les centres de vaccination. Ce fichier était sensible puisque manipulé par les professionnels de santé, mais aussi les personnels administratifs.