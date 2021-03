Little Syster, l'application européenne qui donne un score de confidentialité aux services numériques

Selon une étude datant de mai 2019, 84 % des citoyens européens pensent n'avoir aucun contrôle sur leurs données personnelles. Little Syster souhaite changer la donne. L'entreprise cherche ainsi à évaluer l'éthique des pratiques des services numériques en matière de protection de la vie privée.

À l'instar du nutriscore et de l'écoscore, la société octroie une note de A à E à une application ou un service numérique, après avoir évaluer la collecte, l'utilisation, la sécurisation et le partage des informations personnelles des utilisateurs. Plus qu'une longue liste exhaustive, il s'agit alors de mettre en avant une information claire et accessible auprès du grand public.

Concrètement, une fois Little Syster installée, elle passe en revue toutes les autres applications présentes sur le smartphone. Chacune se voit ensuite attribuer une note moyenne en fonction des critères d'analyse.

La transparence de l'information compte pour 30 % de la note finale contre 20 % pour l'utilisation des informations. La maitrise des risques de sécurité représente 15 % de cette note tandis que la politique de choix des partenaires s'élèvent à 35 %.