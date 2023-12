CES 2024 : quelles seront les tendances pour le secteur de la maison connectée ?

Cela fait un peu plus d'an que le protocole Matter est désormais opérationnel. Matter permet aux objets connectés de communiquer entre eux, peu importe l'assistant vocal utilisé à la maison ou sur son smartphone. Les utilisateurs n'ont ainsi plus à se soucier de la compatibilité de leurs différents appareils et peuvent ainsi créer des scénarios plus complexes en associant différents objets chez eux.

Le chemin a été long et sinueux pour Matter, qui a subi de nombreux retards et un développement particulièrement complexe, mais aujourd'hui cette norme est déployée sur de nouveaux appareils, et d'autres plus anciens à l'aide de mises à jour.