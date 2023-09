Haier équipe son électroménager d’IA, de caméra dans le four, de cartouches de lessive…

L'électroménager consomme beaucoup d'énergie, mais il permet aussi de faire de sérieuses économies. Un lave-vaisselle nécessite moins d'eau qu'un nettoyage à la main, les machines à laver disposent de programmes adaptés au linge, et les fours peuvent désormais être reliés à des applications capables d'optimiser leur utilisation. Et c'est sans compter l'ensemble de la domotique, qui crée un environnement entièrement connecté et, en principe, plus économe. Mais à l'IFA 2023, Haier a montré qu'elle voulait aller encore plus loin.

Le groupe souhaite devenir le numéro 1 de la maison connectée et va pour cela intégrer à ses machines des programmes d'intelligence artificielle. Parmi les nouveautés présentées pendant le salon, on trouve l'un des lave-linge de la gamme ID Series, le WashPass. Quand on l'observe, on remarque que l'appareil est équipé de quatre réservoirs dans le hublot. Ces derniers, à la manière des cartouches d'imprimante, et en fonction du contenu indiqué, dispensent la bonne dose de produit et d'eau. Au tout s'ajoute l'application hOn, qui aide l'utilisateur à choisir son programme à partir d'une simple photo.

Mais ce n'est pas tout ! Sur le salon, Haier a aussi présenté un four équipé d'une caméra dans sa porte intérieure. Les technologies Bionicook et Bionic Vision observent le contenu du four, permettent de surveiller la cuisson et de dispenser des conseils en fonction des aliment détextés. Yannick Fierling, président de la division Europe, explique que l'explosion des coûts de l'énergie a motivé une accélération de la recherche sur les produits à vendre. Haier veut être présente pour faire baisser la facture, et le public suit avec 6 millions de clients rien qu'en Europe.