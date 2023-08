Habitats du futur : Samsung révèle ses innovations pour la maison connectée à l'IFA

Pas forcément réputée pour ses appareils liés à la sécurité connectée, Samsung s'associe avec des partenaires pour compléter l'écosystème SmartThings. Les serrures connectées Yale Linus Smart Lock et Smart Opener for Gate & Garage permettent de verrouiller et déverrouiller les portes et portails à distance grâce l'application, pour plus de praticité et de sérénité.

Samsung intègre également les produits ABB Smart Buildings et SMA Solar au sein de SmartThings Energy. Il s'agit d'importants fournisseurs de technologies liées aux systèmes photovoltaïques et de stockage de l'électricité. Les utilisateurs vont ainsi pouvoir contrôler leurs appareils grâce à l'écosystème de Samsung.