Starfield : quels horaires de lancement pour l'accès anticipé et la sortie le 6 septembre ?

Si vous souhaitez être présent au moment du décollage, en accès anticipé ou non, et que vous avez déjà précommandé Starfield, son prétéléchargement est désormais ouvert, tant sur PC que sur Xbox Series X|S. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudra faire de la place à la vaste galaxie proposée par Bethesda.