Samsung, votre futur coach et partenaire pour la cuisine ? L'IA va encore vous bluffer

D'ici à la fin de l'année, Samsung Food et Samsung Health seront intégrés, avec une synchronisation des informations telles que l'IMC, la composition corporelle et la consommation calorique pour aider les utilisateurs à remplir leurs objectifs de santé et à maintenir une alimentation équilibrée.

En 2024, Vision AI, une sorte de Google Lens à la sauce Samsung, permettra de reconnaître les aliments et les repas photographiés grâce à la caméra du smartphone et pourra fournir des détails à leur sujet, dont les informations nutritionnelles et des exemples de recettes basées sur ces ingrédients.