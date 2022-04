Google Lens multisearch : des recherches plus précises grâce à la combinaison de l’image et du texte

En couplant l'image aux mots, Google pourra retrouver précisément les objets et informations que vous cherchez. Ainsi, vous pourrez poser des questions de plus en plus précises. Par exemple, si vous souhaitez savoir comment arroser une plante que l'on vous a offerte, choisissez une photo de la plante, puis demandez les instructions. Multisearch identifiera la plante et vous donnera les informations nécessaires. Vous pourrez prendre des photos directement depuis le moteur de recherche, ou bien les sélectionner sur votre téléphone.

La fonctionnalité n'est pas encore parfaite, mais elle pourrait améliorer les résultats de recherche lorsque vous cherchez le nom de quelque chose particulièrement difficile à décrire. Un tableau dont vous souhaiteriez retrouver le peintre par exemple, ou un bâtiment dont vous voudriez connaître l'histoire. Cette fonction pourra donc servir une multitude d'objectifs.