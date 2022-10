Comment Samsung va faire passer ses SmartThings dans l'ère Matter ?

Avant la fin de ce mois d'octobre, Samsung proposera donc une mise à jour pour ses hubs SmartThings qui deviendront des produits Matter. Le hub actuel, ainsi que le dongle pourront également servir de routeurs Thread alors que la précédente génération du hub SmartThings (v2) sera capable de communiquer via Wi-Fi et Ethernet avec les autres objets Matter dans la maison.

Les hubs ne deviendront pas pour autant des ponts de connexion Matter, ou en tout cas dans un premier temps. Ces derniers pourront toutefois "discuter" via le protocole Thread avec d'autres appareils connectés, si au moins un appareil faisant office de routeur Thread est installé dans la maison.

Les hubs ont déjà été certifiés alors que le dongle ne sera pas mis à jour avant plusieurs mois. Les appareils équipés du logiciel SmartThings, comme les téléviseurs connectés ou les réfrigérateurs, seront aussi mis à jour vers Matter à une date encore inconnue pour se fondre dans votre installation et bénéficier de tous les avantages apportés par le protocole.

Les téléviseurs connectés ne seront pas concernés par ces mises à jour et donc contrôlables par d'autres appareils. Il faudra encore en passer par l'application mobile SmartThings pour les piloter.

Matter va enfin permettre à Samsung d'élargir sa plateforme à d'autres acteurs du marché de la domotique. En plus de ce nouveau protocole, elle est par ailleurs compatible Zigbee et Z-Wave et pourra accueillir de nombreux produits qui intègrent déjà ses standards de communication bien connus, dans son écosystème.