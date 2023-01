Des téléviseurs Micro-LED de 50 à 140 pouces, une première pour Samsung

Chaque année depuis 2018, Samsung revient à la charge avec sa technologie Micro-LED. Très attendue par les technophiles, cette dernière entend surpasser, et de loin, les technologies d’affichage existantes sur le marché du téléviseur, en particulier l’OLED.

Pour rappel, le Micro-LED a recours à de minuscules diodes de la taille d’un micromètre pour fonctionner et former un pixel. Comme l’OLED, ces diodes sont autoémissives, ce qui signifie qu’elles sont capables de produire leur propre lumière. La grande différence réside dans le fait que celles-ci sont composées de matériaux inorganiques, principalement du nitrure de gallium. L’avancée technologique est immense, car un affichage Micro-LED serait capable de monter très haut en luminosité, d’afficher des noirs absolus, et surtout, de profiter d’une très longue durée de vie en raison des matériaux utilisés.

Commercialisé à destination des particuliers depuis 2021 avec des modèles de 99 et 110 pouces aux tarifs délirants (plus de 1 000 euros le pouce), le Micro-LED pourrait être accessible en 2023 à des tarifs plus intéressants. Cependant, pour l’heure, on ne sait pas si le prix au pouce va être revu à la baisse cette année, chose possible toutefois, puisque Samsung Display a recours à un nouveau processus de fabrication sur substrat TFT pour réduire les coûts et augmenter ses capacités de production.