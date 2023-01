CES 2023 : Samsung met des caméras dans ses fours... et de l'IA !

Le four Bespoke AI est un modèle encastrable avec un système d'ouverture par poussée. Aucune poignée n'est présente sur l'appareil pour éviter les risques de brûlure. Comme son nom l'indique, il utilise différents algorithmes pour vous aider à cuisiner et ne plus rater un seul plat oublié trop longtemps au four.

À l'intérieur de l'appareil, le constructeur a glissé une caméra qui identifie les aliments placés dans le four. Le système de reconnaissance d'image est capable, selon Samsung, de reconnaître jusqu'à 106 plats pour le modèle européen, et ce dernier profitera également d'un système de reconnaissance des plats brûlés. Le four serait donc en mesure de vous alerter en cas de cuisson un peu trop prolongée.

Si vous souhaitez rester maître de votre préparation, un panneau de commande de 7 pouces vous donne accès à toutes les options. Le four Bespoke AI propose différents modes de cuisson, comme la cuisson vapeur ou la double zone de température.