CES 2022 : The Freestyle, le nouveau projecteur portable de Samsung au look détonant

Partant du principe que nos modes de vie ont changé depuis 2020, Samsung a pris en compte nos nouvelles habitudes, et notamment le fait que le domicile soit devenu, pour certains, un lieu de vie, de travail et de divertissement. Et pour celles et ceux qui sont à la recherche de flexibilité et d’écrans capables de s’adapter à tous les usages et à toutes les situations, Samsung propose The Freestyle.

Il s'agit d'un nouveau projecteur nomade polyvalent (de 800 g seulement), capable de projeter une image Full HD (jusqu'à 100" de diagonale) et de faire office d'enceinte connectée . Inclinable à 180°, The Freestyle est ainsi en mesure de projeter aussi bien sur un mur qu’au plafond : idéal pour regarder un film confortablement installé dans son lit !