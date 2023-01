Électroménager intelligent ? La moitié de réfrigérateurs, fours et lave-linge censés être connectés à internet ne le sont pas !

Loin, semble le temps où, entre deux riffs de guitare, Mark Knopfler et Dire Straits relataient l'arrivée des cuisines modernes, téléviseurs en couleur et autres équipements électroménagers tels que les fours à micro-ondes dans « Money for Nothing ». Pourtant, presque 40 ans plus tard, passer au cap supérieur avec les appareils connectés, notamment du côté de l'électroménager, est tout sauf une simple transition à en croire le Wall Street Journal.

De fait, selon un porte-parole de LG interrogé par le média américain, entre 80 % et 90 % des produits mis en vente par la firme sont connectés. En conséquence, les potentiels acheteurs n'auraient donc pas vraiment le choix au moment de faire leur achat, puisque le marché tend de plus en plus à proposer quasi exclusivement des produits connectés.

Pour autant, moins de 50 % des clients de LG connectent ensuite leur produit à internet. Cela va donc dans la direction d'un achat qui est avant tout centré sur l'attente envers la fonction du produit quand la connectivité de ce dernier apparait comme un simple gadget. Par exemple, en achetant un lave-vaisselle connecté, le but premier est d'obtenir une vaisselle propre avant de gérer les cycles de lavage en heure creuse à distance grâce à son smartphone.