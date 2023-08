IFA 2023 : Samsung révolutionne votre buanderie avec ce lave-linge pratique et performant tout-en-un

La BESPOKE AI Washer & Dryer Combo compte en effet sur AI Wash, une technologie qui détecte le poids et la douceur du tissu dans chaque charge ainsi que le niveau de saleté continu en fonction de la turbidité de l'eau. Le système va alors automatiquement s'adapter, optimiser la quantité d'eau et de détergent à utiliser, et ajuster continuellement le temps de trempage, de rinçage et d'essorage pour que le linge sorte dans le meilleur état possible.

La porte de la machine à laver sécheuse s'ouvre d'elle-même dès que le cycle est terminé, un effort en moins à consentir pour les utilisateurs. Ce mécanisme est aussi très utile pour laisser s'échapper l'air humide et la chaleur tout en faisant entrer de l'air frais dans le tambour, afin que le linge puisse respirer et pour éviter le développement de mauvaises odeurs dues à l'humidité.