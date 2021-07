Samsung propose une application un peu trop curieuse pour une machine à laver connectée

Si certains se plaignent sur des sites communautaires comme Reddit, d’autres expriment directement le mécontentement sur le Google Play Store, sur lequel Smart Washer est actuellement notée 2/5. Dans les nombreux commentaires de désapprobation, c’est bien l’insatiable appétit de l’application en matière d’autorisations qui ressort.

« Nécessite d'accéder aux contacts et photos ! Pourquoi faire ? », « Une catastrophe. Demande plein de permissions inutiles (contact/appels) et crash dans le cas où on ne les attribue pas », peut-on lire par exemple. À noter que des critiques similaires concernent une autre application de la firme coréenne : Samsung Smart Home.