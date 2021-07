Données personnelles : le logiciel Audacity devient-il trop gourmand depuis son rachat ?

Interrogé par le média Independent, Jake Moore, chercheur en cybersécurité pour la société ESET, explique que cette évolution d'Audacity est symbolique de ce qu'est devenu le business de l'informatique.

« Il n'est pas étonnant que la dernière mise à jour soit comparée à un logiciel espion vu le volume de données utilisateur acquises. La vente récente du logiciel met en évidence à quel point les données des clients sont de plus en plus importantes pour les propriétaires de logiciels et reflètent le véritable modèle commercial de nombreuses entreprises » réagit-il.

Il poursuit : « Lorsqu'elles partagent, analysent et tirent profit de la collecte de données personnelles, les entreprises font le pari de ne perdre qu'un petit nombre de comptes détenus par des utilisateurs soucieux de leur vie privée. Plus les gens réalisent à quel point il est important de limiter le partage de leurs informations sensibles, plus les entreprises seront obligées de réfléchir à deux fois avant de collecter ces données. »

Muse Group se fait discret depuis la publication des nouvelles règles de confidentialité d'Audacity et le tollé provoqué, mais il a déjà annoncé qu'un problème de communication s'était produit et qu'une mise à jour des conditions était prévue, notamment en ce qui concerne les données de l'adresse IP.