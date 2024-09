Histoire d’enfoncer le clou, les internautes n’ont jamais été clairement informés par Mozilla du déploiement et du mode de fonctionnement de l’outil. Et bien évidemment, sa désactivation nécessite de farfouiller dans les sous-menus des paramètres du navigateur. En bref, depuis cet été, nombreux sont les utilisateurs et utilisatrices de Firefox à être traqués par leur navigateur, sans même le savoir.