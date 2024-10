Après cet incident, Mozilla a envoyé un e-mail à Hill afin de reconnaître son erreur et présenter ses excuses pour cette « décision incorrecte ». Cependant, malgré ce rétropédalage, le développeur a maintenu sa décision de retirer définitivement uBlock Origin Lite de la boutique d'extensions Firefox. Il faut noter que seule la version allégée de l'extension, fondée sur Manifest V3 et optimisée pour les performances, est concernée. La version originale de uBlock Origin reste disponible et maintenue pour Firefox. Les utilisateurs souhaitant continuer d'utiliser uBlock Origin Lite devront désormais la télécharger directement depuis GitHub.

Cette polémique soulève des questions sur le processus de revue des extensions de Mozilla. Comme le souligne un commentaire sur Hacker News, « cela montre que les évaluateurs peuvent ne pas être assez compétents pour détecter les véritables malwares téléchargés sur leur site ». Un constat préoccupant pour l'avenir des extensions sur Firefox. En fin de compte, ce sont les utilisateurs qui sont pénalisés par ce clash entre Mozilla et l'un des bloqueurs de pubs les plus populaires. Espérons que cet incident poussera Mozilla à revoir et améliorer ses procédures de validation des extensions afin d'éviter de telles controverses à l'avenir.