Le Quick Share de Samsung va débarquer sur Windows

Samsung Free est quant à lui un fil d'actualités disponible sur les smartphones Galaxy en balayant l'écran d'accueil vers la droite. Si l'on ne sait pas encore comment se présentera ce flux dans la version Windows, on peut imaginer retrouver les dernières informations, mais aussi du contenu disponible via les applications Samsung et proposé sous forme de recommandations.

Samsung O est la dernière application entraperçue et aussi la plus mystérieuse. Pour le moment, elle ressemble en tous points à Samsung Free et il faudra encore patienter pour en apprendre plus sur ce logiciel.