Les produits Philips Hue bientôt conformes avec la nouvelle norme de connectivité "Matter"

Matter va révolutionner les équipements intelligents au sein de nos habitations. En effet, ce protocole, anciennement appelé Project CHIP (Connected Home over IP), a pour but de favoriser l’interopérabilité des objets connectés sur une courte distance. Pour faire simple, tous les dispositifs domotiques d’une même maison pourront communiquer ensemble, et ce, même si leur écosystème est différent.