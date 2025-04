Un cas concret illustre d'ailleurs l'efficacité du système : un client européen de la marque, dont on ne révèlera pas l'identité, a récemment été victime d'un vol très coûteux de machines neuves. « On a créé un tenant de test, on a injecté les numéros de série des machines et on a attendu que ça morde. Il y a des machines qui sont tombées parce qu'elles ont sans doute été revendues », raconte Benjamin Duchet. La détection a dans tous les cas permis de lancer une enquête et de retrouver les appareils.